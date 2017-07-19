19.07.2017 (17:42)
Призывная кампания на Ставрополье прошла успешно
В Ставропольском крае завершилась весенняя призывная кампания. В войска со сборных пунктов было направлено 3200 новобранцев.
Более 70% молодых людей убыли в воинские части и соединения ЮВО, около 30% – в другие военные округа, а также министерства и ведомства, где предусмотрено прохождение военной службы по призыву.
В ходе призывной кампании отмечено повышение образовательного уровня призывников. Свыше 1000 граждан прибыли в военные комиссариаты с военной учетной специальностью или специальностью, родственной военной.
Продолжилось комплектование научных рот. В данные подразделения было направлено 13 человек.
Около 1000 молодых ребят из Ставропольского края проходят вступительные испытания для поступления в вузы МО РФ, в том числе более 60 представительниц женского пола.
В заседаниях призывных комиссий принимали участие представители общественных и казачьих объединений, родители новобранцев.
В настоящее время по направлению военных комиссариатов в образовательных организациях ДОСААФ на Ставрополье осуществляется подготовка водителей категории «С», «Д» и «Е», механиков – водителей МТЛБ и водителей колёсных БТР-80.