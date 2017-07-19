19.07.2017 (16:45)

В музее Балтийского флота открылась выставка «Кортик офицерский. Символ чести моряка»

В преддверии Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) в филиале Центрального военно-морского музея (ЦВММ) «Музей Балтийского флота» в Балтийске Калининградской области открылась выставка «Кортик офицерский. Символ чести моряка» из собрания ЦВММ. Выставка посвящена офицерскому кортику, который в истории России всегда был и остается символом чести, доблести, мужества и отваги морского офицера.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие представители командования Балтийского флота, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, ВМФ, военнослужащие Балтийского гарнизона.

В общей сложности в экспозиции представлены более 50 кортиков из разных стран. Среди экспонатов, заслуживающих особого внимания, — кортики народного комиссара ВМФ СССР адмирала флота Н.Г. Кузнецова и командующего Северным флотом в период Великой Отечественной войны адмирала А.Г. Головко, оружие легендарного подводника СФ капитана 1 ранга В.Н. Котельникова и участника Великой Отечественной войны, бывшего артиллерийского офицера крейсера «Аврора» Б.Ф. Винтера, который в 1918 году предотвратил диверсионный взрыв на «Авроре».

Например, Англию представляет серповидный кортик. В сентябре 1810 года российское торговое судно «Евплус» с грузом пшеницы следовало в Норвегию. У мыса Нордкап его захватили английские каперы. Мореход М.А. Герасимов с боцманом и тремя матросами заперли англичан в каюте и трюме и привели своё судно в порт Вардё. Флаг королевского флота Великобритании, шпагу и кортик командир английского судна передал М.А.Герасимову. За этот подвиг он был награждён знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца.

Произведение российских оружейников — кортик офицерский «Георгиевский» образца 1913 года. Он принадлежал командиру подводной лодки «Аллигатор» Балтийского флота капитану 2 ранга Р.К. Вальронду, который был им награждён 17 августа 1915 года за смелую атаку германского крейсера «Пиллау» и за срыв массовой постановки мин в устье Финского залива в июле 1915 года.

Кортик офицерский наградной, изготовленный в Германии в г. Золинген, был вручён в сентябре 1915 года мичману В.И.Иванову, служившему на линкоре «Слава», за отличие в бою с неприятелем в Ирбенском проливе в августе 1915 года.

Ещё один трофей из Германии — кортик из дамасской стали. Некогда он принадлежал командиру лёгкого крейсера «Магдебург» корветтен-капитану Р. Хабенихту. Крейсер сел на камни у северного побережья Эстонии и был захвачен русскими крейсерами «Богатырь» и «Паллада» в августе 1914 года. Командир сдался в плен.

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