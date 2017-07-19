19.07.2017 (16:06)

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в рамках сбора руководящего состава Вооруженных Сил проверил готовность органов военного управления к боевому применению

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил России на полигоне Мулино (Нижегородская обл.) отработал вопросы, связанные с подготовкой войск в районе их сосредоточения.

Особое внимание при этом уделялось действиям органов военного управления по организации взаимодействия воинских частей и подразделений различных видов и родов войск, межведомственного взаимодействия для последующего боевого применения.

При отработке учебных вопросов в условном районе сосредоточения войск были задействованы части и подразделения всех родов войск и отдельных видов Вооруженных Сил, а также подразделения Росгвардии.

Кроме того, участники сбора ознакомились с организацией действий штурмовых отрядов по овладению населенным пунктом, занятым незаконными вооруженными формированиями, а также подготовки к ведению боевых действий в обороне.

При решении поставленных задач активно применялись новейшие средства связи, беспилотные летательные аппараты, инженерно-фортификационная и другая техника.

Все вопросы отрабатывались с учетом реального боевого опыта, полученного, в том числе, в ходе военной операции в Сирии.

Во время рабочей поездки глава военного ведомства проверил организацию обучения личного состава подразделений родов войск на базе Центра боевой подготовки Западного военного округа в Мулино.

Сбор руководящего состава Вооруженных Сил начался вчера в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Его основная цель –– подготовка рекомендаций по повышению качества подготовки штабов и войск, прежде всего –– с учетом сирийского боевого опыта.

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