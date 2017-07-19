19.07.2017 (21:00)

Сборная Вооруженных Сил РФ вылетела в Китай для участия в международном конкурсе «Мастер оружейник»

Сборная России вылетела с подмосковного аэродрома Чкаловский в Китай для участия в международном конкурсе «Мастер оружейник», проводимом в рамках АрМИ-2017. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

Команда Пензенского артиллерийского инженерного института Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулева, победившая на всеармейском этапе конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник», а также группа обеспечения вылетели в город Корла (КНР).

Международный конкурс среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник» пройдет на территории Китая впервые.

Кроме россиян в международном конкурсе «Мастер оружейник», который пройдет на учебно-тренировочном полигоне Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, примут участие команды из Китая, Казахстана и Ирана.

Сборная России будет соревноваться с применением техники и вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Конкурс специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения начнется 2 августа – после празднования Дня создания НОАК и Дня Тыла Вооруженных Сил РФ – и завершится эстафетой ремонтного взвода 11 августа.

Состязание делится на пять этапов: ремонт гаубиц, ремонт зенитных орудий, ремонт ракетных установок, ремонт стрелкового оружия и финальная эстафета ремонтных взводов.

Помимо международного конкурса «Мастер оружейник» на территории Китая пройдут международные конкурсы «Чистое небо» «Безопасная среда», «Суворовский натиск», «Авиадартс» и «Десантный взвод».

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