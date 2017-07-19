19.07.2017 (14:50)

На МВТФ «Армия-2017» специалисты ГРАУ покажут десятки образцов современного ракетно-артиллерийского вооружения

Десятки образцов современного ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе стоящих на вооружении Сухопутных и Воздушно-десантных войск, продемонстрируют на статической экспозиции Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Об этом сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

Специалисты ГРАУ совместно с сотрудниками 3-го ЦНИИ Минобороны России организуют макетный показ новых образцов вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, других разработок.

В рамках научно-деловой программы пройдет «круглый стол», посвященный перспективам развития военной робототехники в интересах войсковой противовоздушной обороны. В мероприятии примут участие руководители основных предприятий оборонного комплекса.

Кроме того, при организации динамических показов возможностей самоходного миномета «Тюльпан», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» специалисты ГРАУ будут обеспечивать их боеприпасами.

Впервые в этом году на МВТФ «Армия-2017» для обеспечения ночного показа будут применяться осветительные снаряды и мины.

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