19.07.2017 (14:38)

Экспозиция ГАБТУ Минобороны России на Международном форуме «Армия-2017» будет самой крупной за всю историю

Главное автобронетанковое управление представит около 100 современных образцов вооружения, военной и специальной техники в ходе проведения Международного форума «Армия-2017». Об этом сообщил в беседе с журналистами начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко

Это будет самая крупная статическая экспозиция образцов вооружения и военной техники за всю историю Форума. В динамическом показе будут продемонстрированы возможности как современных, так и перспективных образцов вооружения.

Особое место отводится «Арктической экспозиции», на которой будет показана техника, адаптированная специально для сложных природно-климатических условий Арктики.

Желающие смогут осмотреть образцы техники, которая задействовалась в уникальной «Зимней экспедиции» по маршруту «поселок Тикси – остров Котельный» и обратно, познакомиться с её непосредственными участниками.

В рамках научно-деловой программы будет проведен «круглый стол» по вопросам, касающимся перспектив развития бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники, повышения их защищенности.

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