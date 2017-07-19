19.07.2017 (14:29)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье отработали действия на миротворческом посту

В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт, а террористы совершили обстрел миротворческого поста с целью создания коридора для беспрепятственного провоза оружия и боеприпасов.

Миротворцы заняли круговую оборону, а затем блокировали и уничтожили «боевиков».

Особое внимание уделялось действиям военнослужащих при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

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