19.07.2017 (14:29)
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье отработали действия на миротворческом посту
В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.
По замыслу занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт, а террористы совершили обстрел миротворческого поста с целью создания коридора для беспрепятственного провоза оружия и боеприпасов.
Миротворцы заняли круговую оборону, а затем блокировали и уничтожили «боевиков».
Особое внимание уделялось действиям военнослужащих при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.
Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.