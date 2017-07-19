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19.07.2017 (14:29)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье отработали действия на миротворческом посту

В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт, а террористы совершили обстрел миротворческого поста с целью создания коридора для беспрепятственного провоза оружия и боеприпасов.

Миротворцы заняли круговую оборону, а затем блокировали и уничтожили «боевиков».  

Особое внимание уделялось действиям военнослужащих при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Миротворческие операции
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