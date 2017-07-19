19.07.2017 (14:15)

Участники международных соревнований по танковому биатлону прибывают в подмосковное Алабино

19 июля в Алабино (Московская область) прибывает воинский эшелон с техникой китайской команды, которая примет участие в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх.

В этом году китайские танкисты везут на соревнование 4 танка Type.96B собственной разработки, машины технического обеспечения и необходимый запас штатных боеприпасов для пушки и пулеметов.

До 23 июля в Алабино должны прибыть остальные участники танкового биатлона из 19 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки (Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Лаос, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан, Уганда).

В мотострелковом соединении Западного военного округа все готово для размещения техники и личного состава команд –– общежитие, столовая, клуб, объекты бытового обслуживания.

Российская сторона также подготовила для передачи командам, которые будут выступать на российской технике, 70 танков Т-72Б3.

В этом году на своей технике также выступят команды Белоруссии (на танках Т-72, подготовленных на оборонных предприятиях республики) и Индии (на танках Т-90, изготовленных по российской лицензии на индийских заводах).

24 июля в 10:00 в пресс-центре полигона Алабино состоится жеребьевка команд для проведения первого этапа конкурса «Индивидуальная гонка». По её результатам станут известны цвета, под которыми будут выступать танкисты и даты заездов. Всего в конкурсе примет участие 57 танковых экипажей.

Армейские международные игры пройдут в период с 29 июля по 12 августа на территории 5 государств. В них примут участие более 4000 военнослужащих из 29 стран.

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