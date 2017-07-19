19.07.2017 (14:13)

Самарская область отправила в войска более 3,1 тыс. новобранцев

Военный комиссариат Самарской области в ходе весенней призывной кампании отправил на военную службу более 3,1 тыс. новобранцев, из них более 650 человек – в войска Центрального военного округа. Об этом сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.

«Ребята отправились служить в разные регионы Российской Федерации от Калининградской области до Дальнего Востока. Подавляющее большинство молодых людей будут отдавать долг Родине в Сухопутных войсках РФ», — сказал Александр Даньшин.

Военный комиссар также отметил, что Самарской области удалось существенно снизить количество уклонистов, что связано, в том числе, с повышением престижа воинской службы.

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