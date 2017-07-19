19.07.2017 (14:01)

В конкурсе по водолазному многоборью «Глубина» примут участие команды из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и ЮАР

Свое участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина», который пройдет со 2 по 9 августа в Севастополе, подтвердили национальные команды военно-морских сил Венесуэлы и Ирана, которые выступали в соревновании водолазов в прошлом году, а также новые участники из Сирии и ЮАР.

Соревнования состоятся в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017) на базе водолазного полигона филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

Каждая команда состоит из 8 водолазных специалистов различной специализации, в их числе – руководитель команды, тренер, 6 основных и 2 запасных водолаза.

Конкурс «Глубина» в Севастополе проводится во второй раз и включает соревнования из семи упражнений: «Спасение на воде», «Водная полоса препятствий», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве», «Фланец» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

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