19.07.2017 (13:46)

На международный конкурс «Рембат-2017» в Омске прибыла техника Народно-освободительной армии Китая

Эшелон с китайскими танками, ремонтно-эвакуационными машинами, мастерскими технического обслуживания и автомобилями обеспечения прибыл в Омск для участия в конкурсе «Рембат-2017», который пройдет с 5 по 10 августа на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института в рамках Армейских международных игр.

В соревнованиях примут участие команды вооруженных сил России, Казахстана, и Китая. Конкурс будет проходить в четыре этапа: индивидуальная гонка с преодолением препятствий и выполнением нормативных заданий, стрельба по условной пехоте, индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий, смешанная четырехкилометровая эстафета на спецмашинах с выполнением сложных заданий по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники, в том числе танков Т-72.

Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Рембат-2017» представит команда из Омского автобронетанкового инженерного института.

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