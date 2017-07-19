19.07.2017 (13:27)

Экипажи Ми-8 и Ми-26 Западного военного округа в ходе учения отработают эвакуацию повреждённой техники с поля боя

Сегодня в Псковской области стартовало лётно-тактическое учение с экипажами тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26 и транспортно-боевых вертолётов Ми-8. Экипажи отработают перевозку сверхтяжёлых и негабаритных грузов как на борту вертолётов, так и на внешней подвеске.

Особое внимание на учении будет уделено выполнению эвакуации условно повреждённой боевой техники.

Вертолетчикам предстоит перевезти для последующего ремонта и восстановления боевые машины пехоты, бронетранспортёры, артиллерийские системы и различную автомобильную технику. Также среди перевозимого имущества будут материально-технические средства и опасные грузы, требующие особых мер предосторожности при транспортировке.

Учение продлится до 23 июля, в нём принимают участие свыше 30 экипажей армейской авиации, задействовано 50 единиц военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице