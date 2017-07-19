19.07.2017 (12:12)

В Севастополе прошел сбор руководящего состава органов жилищного обеспечения Вооруженных Сил

В Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала П.С. Нахимова под руководством начальника Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергея Пирогова прошел сбор руководящего состава ведомства. В рамках мероприятия были подведены итоги работы за первое полугодие 2017 года.

В мероприятии впервые приняли участие начальники всех управлений департамента, заместители, начальники отделов и отделений региональных управлений.

Сергей Пирогов в ходе рабочего заседания отметил, что в главной базе Черноморского флота реализован позитивный опыт в вопросах обеспечения постоянным и служебным жильем военнослужащих Вооруженных Сил, приобретенный Севастопольским отделом Южного регионального управления под руководством Алексея Михайлова. Руководство департамента решило на примере Севастополя показать начальникам региональных управлений, сотрудникам Департамента как нужно организовывать работу, чем и обоснован выбор места проведения сбора.

Для участников мероприятия были проведены практические занятия по проблемным вопросам обеспечения военнослужащих жилыми помещениями для постоянного проживания (жилищной субсидией), проверок и формирования специализированного жилищного фонда, «круглые столы», в ходе которых обсуждались вопросы реализации накопительно-ипотечной системы, организации деятельности региональных управлений и судебной практики в сфере обеспечения жильем.

В ходе проведения занятий по направлениям деятельности отмечалось, что Департамент жилищного обеспечения за отчетный период выполнил социальные обязательства в отношении более 85 тыс. военнослужащих. Из них 58 тыс. получили компенсацию, 16 тыс. обеспечены служебным жильём, 6 тыс. приобрели квартиры по средствам накопительно-ипотечной системы, почти 4 тыс. обеспечены жилищной субсидией, 1300 защитников Родины получили квартиры и 11 человек обеспечены государственными жилищными сертификатами.

За полгода в накопительно-ипотечной системе зарегистрировано 18 тыс. участников, и именно эта форма обеспечения жильем востребована у военнослужащих. Руководство Департамента ожидает, что к 2028 году накопительно-ипотечная система будет основной формой предоставления жилых помещений военнослужащим.

По итогам сбора лучших сотрудников департамента наградили ведомственными медалями, знаками отличия и грамотами.

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