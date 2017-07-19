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19.07.2017 (12:01)

Отряд кораблей ВМС Китая прибудет в Балтийск на совместное учение «Морское взаимодействие-2017»

21 июля в главную базу Балтийского флота (БФ) — порт Балтийск — для участия в совместном российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2017» прибудет отряд из трех кораблей военно-морских сил (ВМС) Китайской Народной Республики во главе с эсминцем «Хэфэй».

Роль корабля-хозяина возложена на корвет БФ «Бойкий», экипажу которого предстоит обеспечить встречу и пребывание в российском порту китайских кораблей.

Стоит отметить, что в истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС НОАК в Балтийск.

Программой визита предусмотрены спортивные соревнования по футболу, перетягиванию каната, пинг-понгу. Состоится взаимное посещение кораблей российскими и китайскими делегациями.

Активная фаза учения пройдет с 25 по 27 июля в акватории Балтийского моря, где будет отработан ряд совместных действий, в частности, организация противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Основные цели визита кораблей ВМС Китая в Россию — укрепление дружеских отношений между флотами двух стран и проведение первого этапа совместного учения «Морское взаимодействие-2017.

Визит китайских военных моряков продлится с 21 по 25 июля. После выполнения эпизодов учения в морских полигонах БФ корабли ВМС Китая совершат переход в Санкт-Петербург.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Международные учения , Морское взаимодействие-2017
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