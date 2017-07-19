19.07.2017 (11:10)

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства ПЛК «Нара» в Подмосковье

Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу проверил ход строительства инфраструктуры нового производственно-логистического комплекса (ПЛК) «Нара» в Подмосковье.

Создаваемые высокотехнологичные автоматизированные производственно-логистические комплексы обеспечат полное и бесперебойное обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническими ресурсами.

Данные комплексы также позволят оптимизировать расходы Министерства обороны на содержание и эксплуатацию объектов хранения. Одной из особенностью их является наличие автоматизированной системы контроля всей номенклатуры объектов хранения, в том числе и при их перемещении и транспортировке.

Производственно-логистический комплекс «Нара» представляет собой современную базу хранения и распределения различных видов военного имущества –– от саперных лопаток до газотурбинных танковых двигателей. Это –– крупный логистический центр по приему, хранению, содержанию и распределению различных армейских грузов. Его отличает удобное расположение, транспортная доступность, наличие современных средств погрузки и разгрузки, а также возможность подготовки любых материалов к перевозке комплектами, пакетами или контейнерами.

ПЛК «Нара» разместился на земельном участке площадью 182 гектара в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Комплекс состоит из нескольких крупных зон: административно-хозяйственной, складской, жилой и зоны хранения военной техники.

Строительство производственно-логистических комплексов ведется в рамках программы «Эффективная армия». Это позволит создать перспективную систему хранения материальных ресурсов и оптимизировать количество существующих баз хранения.

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