19.07.2017 (11:35)

Экипажи ВКС России завершили подготовку к международному конкурсу «Авиадартс-2017»

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) завершили подготовку к международному этапу конкурса «Авиадартс-2017».

В настоящий момент летный состав и авиационная техника, задействованные в соревнованиях, перебазированы на оперативные аэродромы для подготовки к перелету на аэродромы Китайской Народной Республики, где впервые пройдет данный конкурс.

В международном этапе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей ВКС. Помимо этого, в Китае будут временно базироваться резервные самолеты и вертолеты ВКС России, а также воздушные суда, задействованные в авиационном обеспечении соревнований.

Российские экипажи представлены во всех восьми номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, в частности, на самолетах Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-25СМ, Ту-22М3, Ил-76, вертолетах Ка-52, Ми-28Н, Ми-8АМТШ.

В июне на полигоне Погоново в Воронежской области прошел всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2017», в котором победила команда Южного военного округа.

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