19.07.2017 (11:00)

Представители ВДВ выступят в трех конкурсах АрМИ-2017, которые пройдут за пределами России

Десантники представят Вооруженные Силы РФ в трех конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2017), которые пройдут за пределами России с 29 июля по 12 августа.

Команды Воздушно-десантных войск (ВДВ) выступят на конкурсе «Десантный взвод», местом проведения которого в этом году выбран один из горных полигонов Китая, и в конкурсе «Соревнование расчетов БЛА» на территории Казахстана.

Кроме того, трое военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ вошли в состав сборной команды ВС РФ, убывающей в Республику Беларусь на состязание «Воин Содружества».

«В настоящее время все команды завершили подготовку к международным соревнованиям, готовы к убытию в районы проведения своих конкурсов», – сказал заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. Он напомнил, что в ходе проведения всеармейских этапов соревнований команды от Воздушно-десантных войск выступили в 18 конкурсах, по итогам которых в тройку призеров вошли команды десантников, принимавшие участие в конкурсах «Соревнования расчетов БЛА». «Безопасная среда», «Военно-медицинская эстафета», «Воин Содружества», «Мастер оружейник», «Морской десант», «Белое солнце» и других.

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