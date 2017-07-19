19.07.2017 (10:11)

Экспедиционный центр Минобороны приступил к поиску в Черном море кораблей, затонувших во время Великой Отечественной войны

Сегодня в Севастополе стартовала экспедиция по поиску в акватории Черного моря кораблей и подлодок, затонувших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

В ближайшую неделю участники экспедиции на борту гидрографического судна ГС-86 будут проводить поисковые работы в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе, мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе у Таманского полуострова.

Среди объектов поиска и обследования значатся неизвестные суда и объекты, тральщик Т-413 и сторожевой катер № 092, транспорт «Чапаев», эскадренный миноносец «Смышленый», останки плавдока, бронекатер № 73, штурмовики Ил-2.

29 июля экспедиция вернется в Севастополь, а с 31 июля по 12 августа проведет второй этап экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, где поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи.

К экспедиции будут привлечено около 100 человек, в том числе представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также Экспедиционного центра Минобороны и управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

В сухопутной части экспедиции будет задействован личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице