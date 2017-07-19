19.07.2017 (10:55)

Противолодочные корабли Северного флота провели учение в Белом море

Сегодня корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы успешно завершила в Белом море выполнение задач планового зачетного тактического учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации.

В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли ледокол «Руслан» и малый морской сухогрузный транспорт ВТР-140.

Экипажи противолодочных кораблей также успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыгрывался морской бой с надводным кораблем условного противника.

Кроме того, накануне малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали комплекс задач по своему основному предназначению – поиску и условному уничтожению подводной лодки с выполнением торпедных стрельб.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

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