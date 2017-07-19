19.07.2017 (09:48)

Более 1200 военнослужащих ВВО в Приморском крае стали новоселами

В первом полугодии 2017 года обеспечено служебными квартирами 418 военнослужащих, проходящих службу во Владивостоке и Уссурийском военном гарнизоне.

В частности, из федерального бюджета выделены денежные средства для обеспечения жилищной субсидией на приобретение или строительство постоянного жилья 215 семьям военнослужащих. Общая сумма выплат составила более 1.8 миллиарда рублей.

Кроме того, 443 военнослужащих реализовали право на жилье, воспользовавшись накопительно-ипотечной системой.

Постоянным жильем по договорам социального найма с правом дальнейшей приватизации в первом полугодии текущего года в Приморском крае обеспечена 161 семья военнослужащего.

Всего в Приморье за шесть месяцев текущего года стали новоселами более 1200 военнослужащих округа.

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