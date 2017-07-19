19.07.2017 (09:41)

Первая российская команда прибыла в Китай для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск»

Российская команда, основу которой составили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) прибыла в городской уезд Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая) для участия в финале конкурса «Суворовский натиск», проводимого в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа. До этого времени команда пройдет акклиматизацию, подготовит технику и ознакомится с особенностями полигона.

Кроме того, экипажи боевых машин пехоты примут участие в других конкурсах АрМИ-2017 – «Мастер-оружейник» (по обслуживанию и подготовке вооружения), «Чистое небо» (по ведению противовоздушного боя) и «Безопасная среда» (радиационной, химической и биологической разведке).

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