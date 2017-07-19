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19.07.2017 (09:28)

Снайперы общевойскового объединения ВВО получили партию крупнокалиберных винтовок «Корд»

Снайперские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, получили партию крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) «Корд» калибра 12,7 мм.

АСВК «Корд» предназначен для поражения легкобронированной техники на дальностях до одного километра, живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты, а также контрснайперской борьбы на дальностях до полутора километров.

Винтовка имеет длину 1420 мм и весит 12,5 кг. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Сухопутные войска , Снайперские подразделения , ВВТ , Перевооружение
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