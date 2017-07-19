19.07.2017 (07:24)

На Камчатке бойцы отряда специального назначения провели учение с боевой стрельбой

На Камчатке в рамках учения по противодействию диверсионным группам бойцы отряда специального назначения подводных сил Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы из ручных гранатометов ДП-61 «Дуэль».

На первом этапе учений водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в учебном бассейне. В воде были отработаны приемы подводного боя с холодным оружием одиночных водолазов и в составе боевых групп. Затем военнослужащие отряда отработали водолазные спуски и элементы подводного ориентирования, а также провели поиск и обезвреживание условных диверсионных средств.

На следующем этапе бойцы в тире выполнили стрельбы из личного оружия, а также из бесшумного пистолета ПБ по мишеням, имитирующим диверсионную группу условного противника.

Заключительным этапом учения стали боевые стрельбы из ручного гранатомета ДП-61 «Дуэль» по водным мишеням, имитирующим диверсионные группы пловцов на расстоянии от 150 до 300 метров. Боевая стрельба проводилась как с берега, так и с противодиверсионных катеров.

Справочно:

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

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