19.07.2017 (06:50)

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» провел тренировку по спасению подводников

Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота провели учение по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого.

В учении были задействованы спасательное судно "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда, катера и группа водолазов, а так же самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

В ходе учения был осуществлен поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров, с помощью самолета Ил-38. Обнаружение подводников самостоятельно покинувших условно аварийную подводную лодку проходило с помощью вертолетов и быстроходных катеров.

Во второй части после обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" силы поисково-спасательного обеспечения ТОФ эвакуировали личный состав с "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1".

После доставки членов экипажа на борт судна "Игорь Белоусов", специалисты оказали первую медпомощь условным раненым, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.

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