19.07.2017 (06:09)

Военные медики ВВО отработают эвакуацию условно раненых

На общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Цугол», дислоцированном в Забайкальском крае, в рамках внезапной проверки стартовало совместное учение медицинского отряда специального назначения и подвижной санитарно-эпидемиологической группы.

Военные медики выполнили нормативы по погрузке медицинского оборудования и совершили марш в составе подразделений в заданный район, где выполнили нормативы по развертыванию полевого медицинского пункта.

В ходе практической части учения военнослужащие отработают задачи поиска и эвакуации условно раненных военнослужащих с линии огневого соприкосновения с условным противником.

Помимо этого, медицинские специалисты округа отработают элементы оказания квалифицированной медицинской помощи с целью доведения практических навыков у личного состава до автоматизма.

Учения продлятся до конца текущего месяца.

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