19.07.2017 (05:00)

В Кронштадте прошла первая тренировка боевых кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде

В акватории Кронштадтского морского рейда (г. Кронштадт) 15 боевых кораблей ВМФ России приняли участие в тренировке в рамках плана подготовки к Главному военно-морскому параду, который состоится 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В тренировке, в частности, приняли участие боевые корабли крупного водоизмещения – ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой десантный корабль «Александр Шабалин», а также три дизель-электрические подводные лодки, фрегаты и корветы нового поколения.

В ходе тренировки корабли отработали задачи движения в кильватерном строю с заданной скоростью хода. Расчеты кораблей «ГКП-БИП – Штурман» (Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман) отработали элементы удержания кораблей на заданном курсе в фарватере Кронштадтского рейда, с использованием данных около 30 радионавигационных объектов и бортовых радиолокационных навигационных станций (РНС).

Проверялись вопросы организации связи между кораблями кильватерного строя, а также с береговыми командными пунктами Ленинградской военно-морской базы.

Накануне тренировки на кораблях были проведены контрольные летучки с вахтенными офицерами и штурманскими специалистами, а также занятия по знанию навигационных особенностей акватории Кронштадтского Морского рейда. Несколько предварительных тренировок по взаимному маневрированию прошли ранее в восточной части Финского залива.

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