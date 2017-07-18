18.07.2017 (22:44)
Завтра прибывает первая команда для участия в Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки»
Команда из Белоруссии завтра прибывает в Новосибирск для участия в Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки». Также в конкурсе примут участие команды из Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.
Россию будет представлять победитель всеармейского конкурса – команда Новосибирского высшего военного командного училища.
Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.
Одним из самых сложных этапов для разведчиков станет прохождение «Тропы разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолевает 22 препятствия - заборы, стены со стеклом, рвы с водой и др.
Все мероприятия соревнования проходят с максимальным использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым.
Целью проведения конкурса является укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества государств – участников конкурса, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки и развитие состязательности военнослужащих-разведчиков.
Международный конкурс пройдет с 29 июля по 10 августа 2017 г.