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18.07.2017 (23:02)

Студенческие отряды на Дальнем востоке выполнили план космической стройки на 144%

По итогам первого месяца работы на объектах космодрома «Восточный» участники студенческих строительных отрядов выполнили объем работ на 144%.

К настоящему времени студенты оштукатурили более 1 тыс. кв. метров стен и потолков, установили более 500 кв. метров тротуарной плитки, окрасили свыше 4 тыс. кв. метров металлических конструкций, стен и полов, смонтировали  500 кв. метров пазогребневых плит, высадили декоративные растения на территории детского сада.

«Впервые на космодром приглашен  «специальный»  студенческий отряд «Ботаник» – студенты  из Новосибирского аграрного университета, ребята будут выполнять ответственную работу по спасению растений, занесенных в Красную книгу -  редкие виды растений будут пересажены из зоны  строительства», - сообщил начальник группы по реализации молодежных проектов ФГУП «ГВСУ по специальным объектам Александр Храмов.

Летний трудовой семестр на космодроме «Восточный» рассчитан на два месяца, 300  бойцов  строительных студенческих отрядов  трудятся  на объектах военно-строительного комплекса Минобороны России на космодроме, ребята задействованы на  строительстве нового российского города Циолковский, метеорологического комплекса космодрома. 

По итогам первой половины трудового семестра лидером является отряд из Воронежской области «Импульс». Также лучших показателей добились студенческие отряды «Легион» (Воронежская область), «Эшелон» (Новосибирская область),  «ЛЭП-500» (Приморский край),  «Практика» (Челябинская область) и  «Ирбис» (Республика Татарстан).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное строительство
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