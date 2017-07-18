18.07.2017 (21:57)

Обслуживание техники ВКС России по полному жизненному циклу повысило ее исправность

Обслуживание авиационной техники в рамках полного жизненного цикла позволило существенно повысить ее исправность на местах. Об этом журналистам рассказал главнокомандующий Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Исправность у нас постоянно повышается, есть средства для этого, тем более, мы перешли на полный жизненный цикл по сервисному обслуживанию летательных аппаратов, и это уже дает свои результаты", - сказал он.

По словам Бондарева, на авиасалоне "МАКС-2017" представлены образцы новейшей техники, которая интересует Воздушно-космические силы.

"Конечно, вы видели много нового - много того, что нас на самом деле интересует и того, что действительно необходимо Воздушно-космическим силам. Мы это, естественно, будем пробовать, будем брать, испытывать, смотреть, а потом ставить на вооружение", - сказал Виктор Бондарев в беседе с журналистами.

"Мне, как летчику, каждый самолет и вертолет дорог, потому что это огромный труд людей, которые его изобрели, создали, испытали и поставили в строевые части. Поэтому я, конечно, радуюсь за все, что летает в воздухе и не стоит на земле"

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице