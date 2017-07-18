18.07.2017 (21:18)

Первый этап испытаний ПАК ФА завершится в конце 2017 года

Первый этап испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50) планируется завершить в декабре текущего года. Об этом журналистам рассказал во вторник главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Нам есть чем гордиться. Первый этап испытаний ПАК ФА закончится в декабре этого года, и со временем этот самолет будет поступать к нам, и наши пилоты будут его с успехом осваивать" - рассказал он.

По словам Бондарева Т-50 является "прекрасной машиной" уже показавшей свои возможности в летной программе МАКСа.

"То, что сегодня вытворял Т-50 - это, как говорили раньше, "ни в сказке сказать, ни пером описать". Такого вы уже нигде не увидите. В принципе, есть аналоги, но они только летают в длину, а наши все показывают в воздухе. Каждая страна, наверное, хочет иметь такие самолеты, а у нас они есть"

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