18.07.2017 (19:27)

Региональное отделение ДОСААФ России Тульской области провело соревнования по авто- и мотоспорту

«Тульские улетные гонки» — под таким названием на днях на аэродроме в Мясново (Тульская обл.) прошли традиционные соревнования по авто- и мотоспорту. В них приняли участие спортсмены из Тульской области, Подмосковья, Орла, Рязани и Калуги. Впервые в этом году в рамках состязаний прошли заезды на мотоциклах с колясками. Организаторы мероприятия приложили огромные усилия при подготовке трассы, которая на отдельных участках превратилась в болото. Но, несмотря на это, все участники гонки добрались до финиша.

Для гостей мероприятия в небе над аэродромом были продемонстрированы фигуры высшего пилотажа на самолете Як-52 в исполнении одного из участников чемпионата мира по высшему пилотажу на этом летательном аппарате, который завершился в этот же день на тульском аэродроме Клоково.

Для гостей и участников соревнований работал передвижной тир ДОСААФ России. Также все желающие смогли отведать каши из полевой кухни.

Организаторами соревнований «Тульские улётные гонки» выступили региональное отделение ДОСААФ России Тульской области, учебно-технический центр ДОСААФ Тулы, областные спортивные федерации.

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