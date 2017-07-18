18.07.2017 (19:01)

В Иркутске стартовал пробег ДОСААФ «С востока на запад России»

Ярким авиационным шоу, показательными выступлениями по рукопашному бою и колонной военной и учебной техники встретили участников комплексного международного комбинированный пробега ДОСААФ «С востока на запад России» в Иркутске.

Торжественное мероприятие в честь прибытия колонны состоялось у мемориала «Вечный огонь». Её участников поприветствовали исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков, министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов и атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов. На мероприятия присутствовали военнослужащие, ветераны, казаки, школьники, курсанты, кадеты и юнармейцы.

Выступая на митинге, Владимир Дорофеев сообщил местным жителям и гостям города, что за 90 лет ДОСААФ России создало себе славу настоящей кузницы кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Эту школу прошли миллионы человек. Мы гордимся коллективом иркутского регионального отделения ДОСААФ, которое по итогам деятельности за прошлый год стало лучшим в стране», — отметил Владимир Дорофеев.

Участникам пробега ДОСААФ «С востока на запад России» в Иркутске представили экспозицию военной и учебной автомобильной техники. С показательными выступлениями по рукопашному бою выступила областная молодежно-патриотическая общественная организация «Первый герой», участие в акции приняли Клуб служебного собаководства К-9, Иркутская областная общественная организация ветеранов разведки и спецподразделений, Иркутский спортивно-технический клуб ДОСААФ России.

Учебный авиационный центр ДОСААФ России представил показательную программу: сначала у Вечного огня совершили посадку десять парашютистов, потом состоялся пролет трех самолетов организации — двух Ан-2 и одного Як-52. Они выполнили элементы высшего пилотажа. Пилот самолета Як-52 в небе во время полета «нарисовал» сердце.

На территории Иркутской области колонна комплексного международного комбинированного пробега ДОСААФ «С востока на запад России» совершит остановки в Слюдянке, Усолье-Сибирском, Черемхово, Зиме, Куйтуне, Тулуне, Нижнеудинске и Тайшете.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице