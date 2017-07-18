Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

18.07.2017 (18:37)

День ВМФ в Севастополе отметят как никогда масштабно и разнообразно

Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России, пройдут в Севастополе с 28 по 30 июля.

 В эти дни запланировано проведение торжественного собрания, встречи катеров «Голубое ожерелье России – 2017» на Графской пристани, закрытие XII теннисного турнира «Большая бескозырка», гала-концерт лауреатов XVII открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык».

Непосредственно в День ВМФ кроме основного события –– парада кораблей и военно-спортивного праздника –– планируется проведение выставки вооружения и военной техники на площади Нахимова, посещение кораблей Черноморского флота жителями и гостями Севастополя, День открытых дверей в музее Черноморского флота, военно-историческом музее фортификационных сооружений.

Завершится празднование артиллерийским салютом и фейерверком, которые будут произведены с южного и северного молов, а также с плавпричала в акватории  Севастопольской бухты.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false