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18.07.2017 (18:29)

«Красная звезда» расскажет о начавшемся в Москве трехдневном оперативном сборе руководящего состава ВС РФ

Газета «Красная звезда» в среду расскажет о начавшемся в Москве трехдневном оперативном сборе руководящего состава Вооруженных Сил РФ. В рамках мероприятия, открытого Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, пройдут занятия в Военной академии Генерального штаба и на полигонах Западного и Южного военных округов.

Новый номер также информирует об открытии XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, на котором продемонстрируют свое мастерство авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России.

Издание сообщает о подготовке к совместному российско-китайскому военно-морскому учению «Морское взаимодействие-2017» в акватории Балтийского моря и об итогах всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей и конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск на полигоне Капустин Яр.

Отдельный материал номера посвящен рассекреченным в июле этого года архивным документам о ходе освобождения войсками Красной Армии территории Польши в годы Великой Отечественной войны, опубликованным в рамках проекта «Освобождение Польши. Цена Победы» на официальном сайте Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Красная звезда , СМИ
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