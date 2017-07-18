18.07.2017 (16:20)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по взрывному делу.

К занятиям по взрывному делу, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, было привлечено более 20 саперов, разделенных на две группы.

В рамках занятия первая группа отрабатывала действия по установке различных растяжек и их маскировке, а также по минированию указанных районов в целях укрепления обороны своих позиций. Вторая группа саперов занималась разминированием установленных взрывных устройств первой группой.

Особое внимание было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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