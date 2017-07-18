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18.07.2017 (17:56)

Система контроля за расходованием средств ГОЗ позволяет увидеть, как «работает» каждый бюджетный рубль

Введение в 2015 году Единой информационной системы (ЕИС) контроля за расходованием средств гособоронзаказа позволило специалистам Минобороны России увидеть, как «работает» в этом случае каждый выделенный бюджетный рубль.

Благодаря ЕИС ГОЗ в режиме онлайн обновляются статистические данные о расчетах по гособоронзаказу.

Так, основная масса денежных средств (57%) головными исполнителями направляется на расчеты с кооперацией.

Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоговые платежи в бюджетную систему, оплата коммунальных услуг составляют порядка 30%.

Кроме того, созданы условия, препятствующие применению привычных схем по «обналичиванию» денежных средств. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Гособоронзаказ
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