18.07.2017 (17:37)

В Севастополе подвели итоги весенней призывной кампании

В ходе прошедшей в городе федерального значения Севастополе весенней призывной компании на военную службу были отправлены около 400 человек, 10 из них впервые направлены в соединение ВДВ за пределы Республики Крым, остальные проходят службу в воинских формированиях, дислоцированных на территории Крыма и Севастополя, из них более половины — в частях и соединениях Военно-Морского Флота России.

Подводя итоги призыва, военный комиссар Севастополя Алексей Астахов отметил, что 40% отправленных в войска имеют высшее образование. Степень годности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя — одна из самых высоких в Южном военном округе.

Кроме того, в городском военкомате в 2017 году более 200 молодых людей прошли отбор для обучения в военных вузах. Наибольшей популярностью среди севастопольцев пользуется Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

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