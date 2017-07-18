18.07.2017 (16:52)

Представители главкомата Сухопутных войск примут участие в «круглых столах» на МВТФ «Армия-2017»

С 22 по 27 августа в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» состоится Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2017».

В рамках научно-деловой программы планируется проведение конференций, «круглых столов» и брифингов, в которых представители Главного командования и образовательных учреждений Сухопутных войск примут непосредственное участие.

Главкомат Сухопутных войск в этом году запланировал проведение двух открытых «круглых столов» на темы: «Современное состояние и направления развития учебно-тренировочных средств для подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии» и «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее совершенствования», а также еще двух «круглых столов» по закрытой тематике.

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