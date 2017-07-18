18.07.2017 (17:15)

Выпускники Челябинского филиала ВУНЦ ВВС готовятся получить лейтенантские погоны

29 июля в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» состоится торжественная церемония выпуска офицеров.

В этом году филиал ВУНЦ ВВС выпускает 58 лейтенантов, 20 из которых получат специальность «штурман», еще 38 – «офицер боевого управления».

Недавно у них закончились государственные экзамены. Уже известно, что «красный» диплом отличника учебы получат 10 выпускников. А один из молодых лейтенантов-штурманов станет обладателем золотой медали.

Торжественная церемония выпуска молодых офицеров состоится на большом плацу вуза. Мероприятие станет открытым для гостей. Многие горожане специально приезжают, чтобы своими глазами увидеть красочную церемонию. Ожидается, что выпускников придут поздравить руководители Челябинской области и города Челябинска.

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