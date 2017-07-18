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18.07.2017 (16:37)

Под Омском прошла первая юнармейская палаточная смена

Под Омском на базе загородного оздоровительного лагеря «Лесная поляна» завершена профильная юнармейская палаточная смена. Ее участниками стали 40 активистов Юнармии из восьми омских школ.

В ходе смены со школьниками были проведены тематические занятия военно-прикладной направленности: строевая подготовка, рукопашный бой, занятия по экипировке общевойскового защитного комплекта и сборке-разборке автомата Калашникова.

По завершении смены проведена торжественная церемония посвящения школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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