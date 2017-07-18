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18.07.2017 (16:10)

В ходе призыва в 58-ю общевойсковую армию ЮВО прибыло около 4,5 тыс. новобранцев

 С начала призывной кампании в воинские части и соединения  58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии,  прибыло около 4,5 тыс. новобранцев, из них более 1 тыс. младших специалистов, окончивших учебные центры.

Все военнослужащие обеспечены персональными электронными картами, армейскими несессерами со всем необходимым, комплект сим-карт для связи с родными и близкими.  

В течение 6 недель под руководством опытных офицеров новобранцам предстоит освоить основы строевой, огневой, физической, инженерной, тактической подготовки, изучить требования безопасности при обращении с оружием, эксплуатации военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
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