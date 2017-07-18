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18.07.2017 (15:43)

Моряки Балтийского флота готовятся к российско-китайскому учению «Морское взаимодействие-2017»

Моряки Балтийского флота завершают подготовку к участию в российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2017».

Экипажи кораблей, среди которых корветы «Стерегущий» и «Бойкий», отработали вопросы совместного маневрирования, организации противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.  Проведены контрольные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

С 21 по 28 июля моряки-балтийцы примут участие в масштабном  учении с ВМС Народно-освободительной армии Китая «Морское взаимодействие-2017»,  которое пройдет в акватории Балтийского  моря.

Такие совместные учения проводятся флотами  России и Китая на регулярной основе и направлены на укрепление практического сотрудничества двух стран в противостоянии различным угрозам в море.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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