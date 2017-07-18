18.07.2017 (15:43)
Моряки Балтийского флота готовятся к российско-китайскому учению «Морское взаимодействие-2017»
Моряки Балтийского флота завершают подготовку к участию в российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2017».
Экипажи кораблей, среди которых корветы «Стерегущий» и «Бойкий», отработали вопросы совместного маневрирования, организации противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Проведены контрольные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.
С 21 по 28 июля моряки-балтийцы примут участие в масштабном учении с ВМС Народно-освободительной армии Китая «Морское взаимодействие-2017», которое пройдет в акватории Балтийского моря.
Такие совместные учения проводятся флотами России и Китая на регулярной основе и направлены на укрепление практического сотрудничества двух стран в противостоянии различным угрозам в море.