18.07.2017 (15:43)

Моряки Балтийского флота готовятся к российско-китайскому учению «Морское взаимодействие-2017»

Моряки Балтийского флота завершают подготовку к участию в российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2017».

Экипажи кораблей, среди которых корветы «Стерегущий» и «Бойкий», отработали вопросы совместного маневрирования, организации противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Проведены контрольные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

С 21 по 28 июля моряки-балтийцы примут участие в масштабном учении с ВМС Народно-освободительной армии Китая «Морское взаимодействие-2017», которое пройдет в акватории Балтийского моря.

Такие совместные учения проводятся флотами России и Китая на регулярной основе и направлены на укрепление практического сотрудничества двух стран в противостоянии различным угрозам в море.

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