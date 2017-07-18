18.07.2017 (15:19)

Российская военная техника доставлена в Китай для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск»

Самолётами Военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 в Китай доставлены российские боевые машины пехоты БМП-2 для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск».

После разгрузки техники в урумчийском международном аэропорту Дивопу (северо-западная часть Китая) машины будут погружены на железнодорожные платформы и эшелонами Корла прибудут на полигон.

Международный этап конкурса будет проводиться в рамках АрМИ-2017 в период с 29 июля по 12 августа. Именно эти соревнования положат старт конкурсам, проводимым в Баян-Гол-Монгольском автономном округе на территории полигона Министерства обороны Китая.

Во время подготовки к конкурсу команда Сухопутных войск России ознакомится с местностью и правилами проведения соревнований, изучит на китайском полигоне маршруты этапов состязаний, осуществит пристрелку оружия и потренируется в преодолении препятствий.

В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли несколько десятков человек. Выделено три основных экипажа, один запасной, а также инженерно-техническое сопровождение.

Особенностью конкурса для российской команды станет участие в нём двух курсантских экипажей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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