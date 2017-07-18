18.07.2017 (14:33)

В Ингушетии прошел семинар, посвященный развитию юнармейского движения в Северо-Кавказском федеральном округе

В Ингушетии прошел семинар-совещание «Межведомственное взаимодействие по развитию юнармейского движения в Северо-Кавказском федеральном округе».

В рамках мероприятия прошла встреча начальников региональных юнармейских штабов, помощников военных комиссаров по военно-патриотической работе, сотрудников местных образовательных структур с руководством «Юнармии», представителями командования Южного военного округа.

В ходе совместной работы состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием юнармейского движения, внедрением новых форм военно-патриотического воспитания молодежи в регионах округа.

Сейчас в рядах «Юнармии» в семи северо-кавказских регионах насчитывается более 13 000 тысяч ребят.

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