18.07.2017 (14:23)

В ЮВО подведены предварительные итоги весеннего призыва

Итоги работы военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцированы войска Южного военного округа (ЮВО), в ходе весенней призывной кампании подвел временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления (ОМУ) штаба Южного военного округа полковник Игорь Лукъянчиков.

«Всего на военную службу призвано около 25 тыс. граждан», –– сообщил он в беседе с журналистами. –– В Вооруженные Силы направлено почти 22 тыс. человек, из них около 15 тыс. новобранцев пополнили соединения и воинские части ЮВО».

Граждане из Крыма и Севастополя призваны на службу как в воинские части, дислоцированные на полуострове, так и в воинские соединения в других регионах России –– всего 2500 человек.

Результаты деятельности военных комиссариатов в ходе призывной капании в штабе округа находились на постоянном контроле, по итогам был сделан анализ их работы.

«Наибольшее число призывников — свыше 5 тыс. — направил в войска военный комиссариат Краснодарского края», –– подчеркнул Игорь Лукъянчиков.

Отправку новобранцев к местам прохождения военной службы проводили 15 сборных пунктов. Молодые люди до мест службы доставлялись автомобильным, железнодорожным транспортом, самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.

Игорь Лукъянчиков также отметил «устойчивую тенденцию к снижению числа граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, за последние четыре года эта цифра уменьшилась в 2,5 раза».

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