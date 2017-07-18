18.07.2017 (13:55)

Сапёры СФ обезвредили боеприпас, найденный на территории стройки филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

Специалисты взвода разминирования отдельного морского инженерного батальона Северного флота (СФ) обезвредили боеприпас, обнаруженный строителями при проведении работ на территории филиала Нахимовского военно-морского училища.

Взрывоопасным предметом оказалась авиационная бомба времён Великой Отечественной войны весом 50 килограмм, пролежавшая в земле три четверти века. Сапёры СФ обследовали боеприпас на месте обнаружения, оценили возможность его транспортировки, извлекли из грунта и вывезли из Мурманска.

Уничтожение авиабомбы будет проведено на инженерном полигоне флота в Мурманской области методом подрыва.

В ходе проведения мероприятий по разминированию место обнаружения вызрывоопасного предмета на территории стройки было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

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