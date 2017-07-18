18.07.2017 (13:20)

Мотострелковому соединению ЮВО в Волгограде вручены ценные экспонаты времен Великой Отечественной войны

В Волгограде в стенах Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» в рамках городского патриотического проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!» прошла патриотическая акция «Память поколений».

Во время мероприятия мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, были переданы экспонаты Вахты памяти – каска красноармейца, котелок, коробка пулемета «Максим», осколки боеприпасов и другие.

После торжественного собрания гостям были показаны редкие кадры кинохроники «Сталинградская битва».

В мероприятии приняли участие около 250 человек, в основном, военнослужащие мотострелкового соединения, в комнату воинской славы которого и переданы экспонаты.

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