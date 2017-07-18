18.07.2017 (12:57)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии в рамках сбора начали выполнение прыжков с парашютом

В Астрахани военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии в рамках сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП) начали выполнение прыжков с парашютом.

В отработке мероприятий боевой подготовки принимают участие более 200 военнослужащих десантно-штурмовых рот из состава отдельных батальонов морской пехоты Каспийской флотилии.

Военнослужащие выполняют десантирование из самолёта Ан-26 и вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении с высоты от 600 до 1,5 тыс. метров. Впервые в ходе сбора морские пехотинцы выполнят затяжной прыжок с высоты около 1,3 тыс. метров.

На сборе по ВДП с подразделениями проведут учение, в ходе которого будут отработаны вопросы ведения стрельбы из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха как в полёте, так и находясь в транспортном отсеке вертолёта. Затем личный состав выполнит высадку тактического воздушного десанта «по штурмовому» из низколетящего вертолёта с высоты 2—3 метра в полном боевом снаряжении. После высадки, разделившись на группы, военнослужащие совершат марш-бросок в район расположения условного противника, где отработают способы скрытного проникновения на охраняемый объект с целью добычи разведданных о дислокации частей для последующего нанесения авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по обнаруженным объектам.

Сбор по ВДП с десантно-штурмовыми подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии продлится до 30 июля.

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