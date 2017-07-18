18.07.2017 (12:00)

На территории ВВО с помощью накопительно-ипотечной системы решили квартирный вопрос более 1.2 тысяч человек

В первом полугодии текущего года на территории Восточного военного округа (ВВО) правом на приобретение постоянного жилья посредством реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) воспользовались 1244 человека, при этом 90 процентов из них являются военнослужащими воинских частей и соединений ВВО.

Наибольшее количество квартир в 2017 году получили представители силовых структур в Приморском (443) и Хабаровском (324) краях. На третьем месте – Амурская область и Забайкалье, где более ста семей в каждом регионе реализовали право на жилье. На последнем месте Магаданская область, где НИС воспользовался пока один военнослужащий.

В прошлом году накопительно-ипотечной системой воспользовались около 3,5 тысяч военнослужащих ВВО и представителей силовых структур, где предусмотрена военная служба. Всего за время работы НИС с 2008 года на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири реализовали право на приобретение постоянного жилья посредством военной ипотеки около 18 тысяч человек.

Как прокомментировал руководитель Хабаровского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Дмитрий Кузнецов, в текущем году в законодательстве произошло ряд изменений, направленных на совершенствование программы НИС.

«В первую очередь следует отметить расширение возможности использования в рамках НИС материнского (семейного) капитала», – сказал Дмитрий Кузнецов. После выхода постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 года №627 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» участники НИС получили право использовать материнский (семейный) капитал, как для первоначального взноса, так и для частичного досрочного погашения кредита.

Справочно:

Накопительно-ипотечная система - одна из форм обеспечения жильем военнослужащих по линии Министерства обороны РФ. Она доказала свою эффективность, наряду с получением жилого помещения по договору социального найма, жилищной субсидии или государственного жилищного сертификата.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице