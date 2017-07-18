18.07.2017 (11:48)
Экипажи новейших Су-35 Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы на авиаполигоне в Хабаровском крае
Новейшие истребители Су-35 авиационной части Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае выполнили летные тактические задания по технике группового взлета и посадки на аэродром, отработали вопросы прохождения зоны ПВО условного противника, элементы воздушного боя на различных высотах.
В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35 выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек по малоразмерным целям на одном из авиационных полигонов в Хабаровском крае.
Кроме того, летчики новейших боевых самолетов провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям.
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