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18.07.2017 (11:48)

Экипажи новейших Су-35 Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы на авиаполигоне в Хабаровском крае

Новейшие истребители Су-35 авиационной части Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае выполнили летные тактические задания по технике группового взлета и посадки на аэродром, отработали вопросы прохождения зоны ПВО условного противника, элементы воздушного боя на различных высотах.

В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35 выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек по малоразмерным целям на одном из авиационных полигонов в Хабаровском крае.

Кроме того, летчики новейших боевых самолетов провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВВС
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